Chateauroux - Lorient karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Chateauroux, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Lorient takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Chateauroux 1 puanla 13. sırada, Lorient 1 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Chateauroux, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lorient, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 619 kodlu maçı oynayanlar; Chateauroux galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Lorient galibiyet oranı 2.00. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Chateauroux son haftadaki Brest müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Lorient ise Quevilly karşılaşmasında 3-0 yenildi.

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