Chaves - Portimonense sahaya çıkıyor

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Chaves, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Portimonense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Ev sahibi Chaves, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Portimonense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 382 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chaves kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.90, Portimonense sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Chaves son haftadaki Desportivo Aves müsabasında 2-3 kazandı.
Portimonense ise Pacos Ferreira maçında 3-1 kazandı.
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