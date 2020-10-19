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Chef Seasons, İzmir’de yeni sıvı sos üretim tesisinin temelini atmaya hazırlanıyor. Yeni nesil marinasyonlar, kavrulmuş çeşniler, superfood çeşniler ve özel salata soslarından oluşan inovatif karışımıyla 30 ülkede 70 milyondan fazla hane halkına erişen şirketin 2.5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceği 3 bin metrekare alana sahip 12 milyon şişe/yıl kapasiteli yeni sıvı sos tesisinde üretimin gelecek yıl başlayacağı kaydedildi.

Sıfır atık prensibiyle üretim yapan Chef Seasons'ın, yeni üretim tesisinde de yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağı belirtildi. Temmuz 2021 tarihinde faaliyete geçmesi planlanan yeni sos tesisi ile birlikte şirketin satış cirosuna yaklaşık 8 milyon dolarlık katkı sağlanması bekleniyor.

2010-2012 yılları arasında yüzde 331, 2012-2015 yılları arasında yüzde 420 büyüme performansı gösteren şirket, 2017-2020 yılları dönemini de yüzde 206 büyüme performansı ile tamamlamayı hedefliyor.