Chelsea, koronavirüs seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.
Uzatma dakikalarında Mehdi Taremi'nin golüyle Porto karşılaşmayı 1-0 galip bitirirken, ilk müsabakayı 2-0 kazanan Chelsea, adını yarı finale yazdırdı.
Londra ekibi yarı finalde Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.
29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
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