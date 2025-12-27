Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Chelsea - Aston Villa maçı hangi kanalda?

        Premier Lig'de zirve yarışı! Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Son haftaların formda takımı Aston Villa oynadığı son 10 resmi maçı kazanarak ligde şampiyonluk yarışına girdi. Chelsea ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde, Chelsea - Aston Villa maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Premier Lig’in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken, Chelsea - Aston Villa maçının muhtemel 11'leri sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Chelsea - Aston Villa maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Chelsea - Aston Villa maçı 27 Aralık Cumartesi bugün saat 20.30’da oynanacak.

        3

        CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma beIN Sports 3’te canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Fernandez, Palmer, Neto, Pedro.

        Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen, Kamara, Onana, Tielemans, McGinn, Rogers, Watkins.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş