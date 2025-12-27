Premier Lig'de zirve yarışı! Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Son haftaların formda takımı Aston Villa oynadığı son 10 resmi maçı kazanarak ligde şampiyonluk yarışına girdi. Chelsea ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde, Chelsea - Aston Villa maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Premier Lig’in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken, Chelsea - Aston Villa maçının muhtemel 11'leri sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Chelsea - Aston Villa maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea - Aston Villa maçı 27 Aralık Cumartesi bugün saat 20.30’da oynanacak.
CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma beIN Sports 3’te canlı olarak yayınlanacak.