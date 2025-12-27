Premier Lig’in 18. haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma için geri sayım sürerken, Chelsea - Aston Villa maçının muhtemel 11'leri sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Chelsea - Aston Villa maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...