Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Chelsea - Benfica maçı Tabii Spor canlı izle ekranı: Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Chelsea - Benfica maçı canlı izle ekranı: Chelsea - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Chelsea sahasında Benfica'yı ağırlıyor. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Chelsea - Benfica maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Chelsea - Benfica maçı canlı izle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 18:40 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Chelsea - Benfica maçı Tabii Spor canlı izle... Chelsea - Benfica maçı için geri sayım başladı. Benfica Devler Ligi ilk maçında Karabağ'a 3-2 mağlup olurken, rakibi Chelsea, Bayern Münih'e 3-2 yenildi. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Chelsea - Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Chelsea - Benfica maçı Tabii Spor canlı izle ekranı...

        2

        CHELSEA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Chelsea - Benfica maçı 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de oynanacak.

        3

        CHELSEA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stamford Bridge'de oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        CHELSEA - BENFİCA MAÇI HT SPOR MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Chelsea: Robert Sanchez, MarcCucurella, Benoit Badiashile, TrevohChalobah, Malo Gusto, PedroNeto, EnzoFernandez, MoisesCaicedo, Romeo Lavia, AlejandroGarnacho, JoaoPedro

        5

        Benfica: Anatoliy Trubin, Antonio Silva, Amar Dedic, Samuel Dahl, Nicolas Otamendi, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio, Richard Rios, Vangelis Pavlidis

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'