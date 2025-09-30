Chelsea - Benfica maçı canlı izle ekranı: Chelsea - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Chelsea sahasında Benfica'yı ağırlıyor. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Chelsea - Benfica maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Benfica Devler Ligi ilk maçında Karabağ'a 3-2 mağlup olurken, rakibi Chelsea, Bayern Münih'e 3-2 yenildi.
CHELSEA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea - Benfica maçı 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de oynanacak.
CHELSEA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Robert Sanchez, MarcCucurella, Benoit Badiashile, TrevohChalobah, Malo Gusto, PedroNeto, EnzoFernandez, MoisesCaicedo, Romeo Lavia, AlejandroGarnacho, JoaoPedro
Benfica: Anatoliy Trubin, Antonio Silva, Amar Dedic, Samuel Dahl, Nicolas Otamendi, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio, Richard Rios, Vangelis Pavlidis