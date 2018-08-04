Chelsea - Manchester City maçı ne zaman?

Chelsea ve Manchester City, 05 Ağustos 2018 Pazar günü İngiltere Community Shield maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Chelsea son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Manchester City son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 102 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Chelsea kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.20, Manchester City sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Chelsea önceki hafta Newcastle United mücadelesinde 3-0 yenildi.

Manchester City ise Southampton maçında 0-1 kazandı.

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