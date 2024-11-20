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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cherki'nin bonservis bedeli belirlendi - Galatasaray Haberleri

        Cherki'nin bonservis bedeli belirlendi

        Fransız ekibi Lyon, ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan 21 yaşındaki futbolcu Rayan Cherki için istediği bonservis bedelini belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:30
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        Cherki'nin bonservis bedeli belirlendi
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        Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Fransız ekibi Lyon, ismi Süper Lig devleriyle de anılan Rayan Cherki için kararını verdi.

        Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lyon, 21 yaşındaki oyuncusunun bedelini 30-35 milyon Euro olarak belirledi.

        Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan oyuncu Cherki için Lyon, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

        İsmi bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Cherki bu sezon Lyon'da 11 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        Lyon altyapısından yetişen Cherki'nin Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de ter döküyor.

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