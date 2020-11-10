Chia tohumunun faydaları nelerdir?

Bu bitki; Güney Amerika’da doğal olarak yetişir. Siyah ve beyaz gibi farklı renklerde bulunabilir. Eski çağlarda Chia tohumları; Aztekler ve Maya uygarlıkları için çok önemli bir yiyecektir. Vücuda uzun süreli enerji sağlayabilmesinden dolayı, Chia kelimesi eski Maya dilinde “kuvvet” anlamına gelir. En eski zamanlardan bu yana tüketilen ve bilinen bir süper besindir.

CHİA TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ NEDİR?

1 porsiyon (28 gr) chia tohumu besin değeri şu şekildedir:

Lif: 11 gr

11 gr Protein: 4 gr

4 gr Yağ: 9 gr ( 5 gramı Omega-3 yağıdır).

9 gr 5 gramı Omega-3 yağıdır). Kalsiyum: Günlük ihtiyacın %18’i.

Günlük ihtiyacın %18’i. Manganez: Günlük ihtiyacın %30’u.

Günlük ihtiyacın %30’u. Magnezyum: Günlük ihtiyacın %30’u.

Günlük ihtiyacın %30’u. Fosfor: Günlük ihtiyacın %27’sini karşılayacak kadar,

Günlük ihtiyacın %27’sini karşılayacak kadar, Çinko, B3 vitamini (Niasin),Potasyum, B1 vitamini (Tiamin) ve B2 vitamini içerir.

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?