China Suárez, çocuklarıyla İstanbul turu yaptı: İstanbul’dan sevgilerle

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ünlü oyuncu China Suárez, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Arjantin'den İstanbul'a gelmişti.

Öte yandan Suárez'in eski eşi Benjamín Vicuña'nın, çocuklarının Türkiye'ye gelmesi için verdiği izni son anda iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle ünlü oyuncu, bir süre çocuklarını İstanbul'a getirememişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde China Suárez'in çocuklarını İstanbul'a getirdiği öğrenildi.

Suárez, üç çocuğuyla birlikte Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek İstanbul turu yaptı.

Ünlü oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaşırken, gönderisine; "İstanbul’dan sevgilerle" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram