China Suárez, çocuklarıyla İstanbul turu yaptı: İstanbul’dan sevgilerle
Bir süredir İstanbul'da bulunan Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Ünlü oyuncu, Ayasofya'dan Kapalıçarşı'ya uzanan bir İstanbul turu yaptı, anlarını ise; "İstanbul'dan sevgilerle" notuyla paylaştı
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ünlü oyuncu China Suárez, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Arjantin'den İstanbul'a gelmişti.
Öte yandan Suárez'in eski eşi Benjamín Vicuña'nın, çocuklarının Türkiye'ye gelmesi için verdiği izni son anda iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle ünlü oyuncu, bir süre çocuklarını İstanbul'a getirememişti.
Ancak geçtiğimiz günlerde China Suárez'in çocuklarını İstanbul'a getirdiği öğrenildi.
Suárez, üç çocuğuyla birlikte Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek İstanbul turu yaptı.
Ünlü oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaşırken, gönderisine; "İstanbul’dan sevgilerle" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram