Chloe Loughnan: Üç ay önce koronavirüse yakalandım

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Popçu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, üç ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Loughnan, "Ben de koronavirüs oldum. Üç ay oldu ama hala sıkıntılar yaşıyorum. Bazen çok nefes alıyorum, aldığım zaman da boğazlarım acıyor" dedi.

"LÜTFEN HERKES DİKKATLİ OLSUN"

İrlandalı model, takipçilerini tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı uyarmayı da ihmal etmedi. Yaşadıklarını anlatan 28 yaşındaki Loughnan, "Lütfen herkes dikkatli olsun" şeklinde konuştu.

2019'DA BOŞANDILAR

Serdar Ortaç, 2014'te nikah masasına oturduğu İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında tek celsede boşanmıştı.

Ortaç, boşamanın ardından Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikili, kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Gür ile Ortaç, kısa bir ayrılığın ardından tekrar barıştı.

"NAFAKA" AÇIKLAMASI

"Ödeme yapamıyorum" diyerek, ekonomik sıkıntı çektiğini belirten Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik. Zaten nafakasını ödüyorum.