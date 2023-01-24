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Haberler Gündem Politika CHP, bölgelerde 30 seçim ofisi kuracak
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CHP seçim çalışmalarına hız verdi! Bölgelerde 30 seçim ofisi kurulacak

CHP'de seçim stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. İl başkanlıklarındaki seçim ofislerinin yanı sıra 30 seçim ofisi daha kurulacak. Bu ofisler bölgelerden sorumlu olacak. Seçim kampanyası yürütülürken o bölgenin hassasiyetlerini ve önceliklerini belirleyecek. Mahir Kılıç'ın haberi...

CHP, bölgelerde 30 seçim ofisi kuracak
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CHP'de seçim stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. MYK üyeleri, grup başkanvekilleri ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanları Tuncay Özkan ile Erdoğan Toprak’ın da katıldığı toplantıda seçim çalışmaları değerlendirildi.

Son yapılan anketlerin masaya yatırıldığı toplantıda bundan sonra anketlerin daha sık ve daha düzenli değerlendirilmesi görüşü benimsendi.

SEÇİM OFİSLERİYLE BÖLGELERİN NABZI TUTULACAK

Edinilen bilgiye göre seçim için il başkanlıkları bünyesinde kurulacak seçim ofislerinin yanı sıra 30 seçim ofisi daha kurulması kararlaştırıldı.

Bu seçim ofisleri bölge bazlı çalışacak. O bölgenin sorunları, hassasiyetleri ve öncelikleri belirlenecek. Seçim çalışmaları da bu kapsamda gerçekleştirilecek. Partinin enerjisi özellikle oy oranının düşük olduğu yerlere kanalize edilecek.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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