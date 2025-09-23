CHP'de "Gölge Kabine" dönemi bitiyor: MYK'da köklü değişiklik olacak

CHP'de 24 Ekim'deki kurultay iptal davasından önce il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor. Şu ana kadar yapılan seçimlerde mevcut başkanların büyük oranda yerini koruduğu kaydediliyor.

Ancak CHP'nin mevcut Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un değişebileceği kaydediliyor.

PARTİ MECLİSİ LİSTESİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

39'ncu Olağan Kurultay’ın kasım ayının ilk yarısında yapılması planlanıyor. CHP lideri Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesi halinde yeni kararlar alması bekleniyor. Buna göre 60 kişilik Parti Meclisi listesinde köklü değişiklik yapılacak.

GÖLGE KABİNE MODELİNE SON VERİLECEK

24 kişiden oluşan Gölge Kabine modeline de son verilecek. 24 kişilik MYK yerine 14 veya 15 kişiden oluşan bir MYK tercih edilecek. En az yüzde 50 oranında değişim beklenen MYK'da dışarıda kalan bazı isimlerin ise Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinde çalışabileceği ifade ediliyor.

3 GÜNLÜK YASAMA KAMPI

Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra CHP 3 günlük yasama kampına girecek. 3-4-5 Ekim'de Bolu'da gerçekleştirilecek milletvekili kampında, Meclis çalışmaları başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu çalışmaları, 39. Olağan Kurultay Süreci, kurultay iptal davası, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin toplantılar yapılacak.