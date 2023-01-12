CHP'de kritik seçim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, seçime tek veya ittifak halinde girilmesi senaryoları ve düşük oy alınan illere yönelik atılması gereken adımlar konuşuldu. Amaç hangi senaryo olursa olsun en fazla milletvekili sayısına ulaşmak.

CHP Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Selin Sayek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da dahil olduğu 10'a yakın MYK üyesi ile seçim toplantısı yapıldı.

SEÇİME İTTİFAKLA MI GİRİLECEK?

Seçime ittifak veya tek girme senaryolarının ele alındığı toplantıda olası erken seçimin tarihi de değerlendirildi. Toplantıda CHP'nin zayıf olduğu bölgeler ve iller mercek altına alındı. Bu illere yönelik atılması gereken adımlar, yürütülmesi gereken kampanyalar görüşüldü. Milletvekili heyetlerinin oluşturulması ve ne zaman sahaya çıkmaları gerektiği konusunda MYK üyeleri istişare yaptı.

SEÇİM HEYETİ OLUŞTURULACAK

Toplantıda bir seçim heyeti oluşturulması gerektiği görüşü de paylaşıldı. Heyetin oluşturulması ve kimlerin yer alacağı konusunda ise, son söz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacak.