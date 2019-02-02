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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. Parti Meclisi'nin onayına sunulması beklenen yaklaşık 100 isimlik liste üzerine görüşmeler yapılacak. Toplamda 7 Parti Meclisi toplantısında 17 büyükşehir, 35 il olmak üzere toplamda 836 adayını netleştiren CHP'de gözler açıklanmayan 6 il belediyesine çevrildi. Ordu, Erzurum, Muş, Niğde, Siirt ve Şırnak adaylarının bu toplantıda açıklaması bekleniyor. CHP Lideri'nin kalan belediye başkanlıkları için de "aday belirleme yetkisi" alması bekleniyor.
ALPER TAŞ SÜRPRİZİ
İstanbul'da aday açıklaması yapılmayan 5 ilçede ise heyecan dorukta. İlk netleşen ilçe Beyoğlu oldu. CHP Lideri, gönlünde yatan ismin Alper Taş olduğunu açıkladıktan kısa bir süre sonra, konuyu ÖDP Lideri'ne bizzat iletti. Alper Taş da Kılıçdaroğlu'nun Beyoğlu teklifini kabul etti. Alper Taş'ın Beyoğlu adaylığı, Parti Meclisi'nde oylanacak. Ayrıca Maltepe'de Ali Kılıç, Silivri'de ise Özcan Işıklar'la yola devam edilmesi bekleniyor.
ŞİŞLİ'DE "GÜÇLÜ ADAY" GÜRSEL TEKİN Mİ?
Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa ederek DSP'nin Şişli adayı olmasının ardından gözler bu ilçede yapılacak yarışa çevrildi. Daha önce Fidan Aslan Eroğlu'nun adaylığının gündeme geldiği Şişli'de Sarıgül'ün karşısına daha güçlü bir aday çıkarmak istendiği belirtiliyor. Adaylık konusunda ibre, daha önce hem Genel Sekreter hem de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i gösteriyor. Tekin'in önündeki tek engel ise, mevcutta CHP yönetiminde olan belediyelere, milletvekillerinden aday gösterilmemesi kararı. Eğer bir istisna yapılırsa, Şişli'de Gürsel Tekin - Mustafa Sarıgül yarışı olacak. Ancak bu kararda ısrar edilmesi durumunda da İstanbul Barosu'nun eski başkanı Turgut Kazan'ın kızı, Avukat Aslı Kazan'ın adaylığı gündeme gelecek.
KADIKÖY'DE İKİNCİ OYLAMA, BODRUM'DA ISRAR
Kadıköy ilçesi ise 7'nci toplantının ardından 8'inci toplantının gündeminde olacak. Bir önceki Parti Meclisi'nde 30 kabul oyu alan Şerdil Odabaşı'nın adaylığı bir kez daha oylanacak. Parti Meclisi'nin adaylığını reddettiği, Bodrum'un mevcut başkanı Mehmet Kocadon'da ise ısrar edilecek. CHP Yönetimi, Kocadon ismini bir kez daha oylamaya sunacak.
ETİMESGUT ADAYI KENAN NUHUT MU?
Bu arada CHP ile İYİ Parti arasında, il-ilçe başkanları düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Kurmayların da liderlerin de çözemediği Etimesgut düğümünde, sorun aşıldı. Etimesgut'ta CHP adayının desteklenmesi kararının ardından, adayın da hemen belirlenmesi bekleniyor. Etimesgut adaylığı için kulislerde dolaşan en güçlü isim ise Kenan Nuhut.
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