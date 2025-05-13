CHP'den kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "3

38'inci Olağan Kurultayımıza ilişkin yürütülen ve içi tamamen boş ve delilsiz olan soruşturma kapsamında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve 8 milletvekilimiz hakkında hazırlanan dosyaların Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildiği basına yansımıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; soruşturma başlangıcından itibaren sürecin tamamını titizlikle yürütmekte ve takip etmekteyiz. Dosya kapsamında savcılık, çeşitli makamlara onlarca yazı göndermiş, bilgi ve belge talep etmiş, olmayan delilleri toplamaya çalışmış ancak dosyaya konu olabilecek herhangi bir delil bulamamıştır.

Bu andan itibaren artık yapılması gereken ise tefrik (ayırma) kararı vermesi değil, takipsizlik kararı vermesidir. Partimiz; kurultay ve kayyım tartışmalarını 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayında bertaraf etmiş, iktidar yolunda bir ve beraber olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Var olan bu gerçekliği görmezden gelen her bir girişim hukuken mesnetsiz, siyaseten de meşruiyetten yoksun olmaya mahkumdur.