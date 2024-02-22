CHP'den Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilen, genel başkan Özgür Özel'in Ankara'ya çağırarak sahnede elini kaldırdığı Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre Edirne'de 5 Şubat'ta yapılan ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisi CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

1 HAFTA ÖNCE RAHATSIZLANMIŞTI Ciravoğlu, ön seçimden 1 hafta sonra mide bulantısı ve düşük tansiyon şikayetiyle Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ciravoğlu'nun burada yapılan anjiyosunda kalp damarlarından birinde tıkanıklık tespit edilip, operasyona alındı. REKLAM Tıkalı damarı açılıp stent takılan Ciravoğlu, operasyondan 2 gün sonra taburcu edilip saha çalışmalarına başladı. Geçen pazar CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında genel başkan Özgür Özel'in Edirne Belediye Başkan adayı olarak tanıttığı Şükrü Ciravoğlu, dün yeniden ritim bozukluğu şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların, bir süre tedavi altında kalıp, ritim bozukluğu tedavisi olması gerektiğini belirttiği Ciravoğlu, bugün sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.