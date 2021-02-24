CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, motorlu kuryelerin kayıt dışı çalıştırılmalarına son verilmesini istedi

AA

Ağbaba, parti genel merkezinde Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz ile yaptığı basın açıklamasında, motorlu kuryelerin sorunlarını aktardı.

Motorlu kuryelerin çok kötü koşullarda ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölümle burun buruna çalıştığını belirten Ağbaba, bu kuryelerin günlük 100-120 lira arası yevmiye aldıklarını ve kaza riskiyle her an karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Veli Ağbaba, motorlu kuryelerin yüzde 90'ının kayıt dışı ve güvencesiz çalıştığını, çoğunun sendikasının, sigorta girişinin bulunmadığını kaydetti.

Motorlu kuryelerin iş yeri baskısı, iş yetiştirme kaygısıyla günde 14 saate kadar çalıştırıldığını aktaran Ağbaba, günlük iş yüküne bağlı olarak 100-150 kilometre yol yapan motorlu kuryelerin sayısının, SGK verilerine göre 98 bin kişi olduğu belirtti.

Motorlu kuryelerin can güvenliğinin düşünülmediğini ifade eden Ağbaba, sigorta şirketlerinin "riski yüksek" gerekçesiyle motosikletlere sigorta yapmadığını, binlerce motorlu kuryenin kaskosuz araçlarla yollarda dolaştığını söyledi.

Motorlu kuryelerin aralarında çocuk işçiler, ehliyetsiz çalıştırılanlar olduğunu anlatan Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Motorlu kuryelerin kayıt dışı çalıştırılmalarına son verilmelidir. Meslekleri 'çok tehlikeli işler' statüsüne alınmalıdır. Motorlu kurye emekçilerinin günde 14 saate varan çalıştırılmalarına son verilmelidir.

Kuryelerin kask, özel ekipman kıyafetleri gibi kaliteli koruyucu ekipmanları devlet tarafından karşılanmalı, motosiklet ve ekipmanlarından ÖTV, KDV ve gümrük vergisi kaldırılmalıdır. Motosiklet sınavları gözden geçirilerek A2 ehliyetler sıkı denetim sonucu verilmelidir.

Motosikletli Kurye Ulusal Meslek Standardına uygun şekilde, ticari kaygılarla kanuna aykırı hareket eden iş yerlerine yaptırım uygulanmasını öngören yasal düzenlemelerin derhal hayata geçirilmesi lazım. Örgütlenmelerinin üzerindeki engeller kaldırılmalıdır."

- "9 Mart'tan bugüne 187 kurye kaybettik"

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz da iki teker üzerinde günde 12-14 saat çalışarak karda, kışta, sıcakta evlerine ekmek götürdüklerini belirtti.

Trafikte kuryelere daha dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Yavuz, motorlu kuryeliğin saygı duyulan bir meslek haline gelmesini istediklerini kaydetti.

Salgın döneminde işsizliğin arttığını, bu mesleği yapanların sayısının çoğaldığını dile getiren Yavuz, ehliyetsiz, kayıtsız çalışanların bulunduğuna dikkati çekti.

Trafikte acemi motosiklet kullananlar nedeniyle kazaların yaşandığını, ölümlerin ve yaralanmaların arttığını aktaran Yavuz, "Kontrolsüz artıştan, eğitimsizlikten kaynaklı ölümler inanılmaz arttı. 9 Mart'tan bugüne 187 kurye kaybettik. Bu çok büyük bir rakamdır." şeklinde konuştu.