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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerle ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

Gerçekten de büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. En büyük arzumuz bu acıları bir daha yaşamamak ve bunun önlemini akılcı politikalarla almak. En büyük arzumuz bu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette Türkiye güçlü bir ülkedir, yaralarını saracaktır. Gönlümüz, kalbimiz, dualarımız o bölgede. Keşke kimse hayatını kaybetmeseydi. Maalesef hayatını kaybeden çok sayıda vatandaşımız var. Bölgede çalışan arama kurtarma ekipleri, AFAD yetkililerine teşekkür ediyorum. Askerlerimize ve değişik illerden gelen itfaiye erlerine, belediye emekçilerine, gönüllülerine yürekten teşekkür ediyoruz. Hayat kurtaran herkese gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar sadece enkaz altında kalan kişinin değil aslında bizim de hayatımızı kurtarıyorlar. Hiç kimsenin hayatını kaybetmesini istemeyiz.



"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ HAREKETE GEÇTİ"

Olay gerçekleştiği andan itibaren genel merkeze sabah saatlerinde geldik. Belediye başkanı arkadaşlarımız harekete geçmişlerdi. 51 belediyemiz 707 araç gönderdi. 3 bin 637 personel görev yapıyor Kurtarma araçları, iş makinaları, itfaiye ve ambulans. Gıda, ısınma, yardım malzemeleri gönderildi. 15 içme suyu TIR'ı, 21 gıda TIR'ı, 9 mobil mutfak TIR'ı, 42 bin 500 battaniye 3 bin 500 ısıtıcı ve hijyen malzemeleri gönderildi. Belediye başkanlarımız hala çalışıyorlar. Milletvekili arkadaşlarımız her bili bir ildedir. Oradaki şikayetleri, belediye başkanımıza aktarıyorlar. Depremde valilerimizi aradım. 11 ilin belediye başkanını aradım, geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimi ilettim. Her türlü taleplerini belediye başkanı arkadaşlarımızın karşılayabileceğini ilettim.

"BİR AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİMİZ ENKAZ ALTINDA"

Bir AK Parti milletvekilimiz sayın Yakup Taş, Adıyaman'da enkazın altında olduğu haberi geldi. Sayın Elitaş'ı aradım, onlar da kaygıyla izlediklerini henüz bir haber alamadıklarını ifade etti. Az önce Malatya Gündüz Bakımevi'nde bir görüntü medyaya yansıdı. Veli Ağababa'yı aradım, ne pahasına olursa olsun o insanları bir otele yerleştirin. Ayakta kalan bir otele yerleştirilmesini ifade ettim. Gerekirse Malatya dışında bir otele taşıyalım, bu insanlar sokakta olmasın diye. Türkiye seferber olmalı. Hepimizin başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun. İnşallah can kaybımız fazla olmaz. Kurtarma ekipleri zor koşullarda canla başla çalışıyorlar. Belediye, askerlerimiz, güvenlik güçlerimize minnet borçluyuz.