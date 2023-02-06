Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kurtarma ekibinde çalışanlarımıza minnet borçluyuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye seferber olmalı. Hepimizin başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun. İnşallah can kaybımız fazla olmaz. Kurtarma ekipleri zor koşullarda canla başla çalışıyorlar. Belediye, askerlerimiz, güvenlik güçlerimize minnet borçluyuz" diye konuştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kurtarma ekibinde çalışanlarımıza minnet borçluyuz
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerle ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

Gerçekten de büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. En büyük arzumuz bu acıları bir daha yaşamamak ve bunun önlemini akılcı politikalarla almak. En büyük arzumuz bu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette Türkiye güçlü bir ülkedir, yaralarını saracaktır. Gönlümüz, kalbimiz, dualarımız o bölgede. Keşke kimse hayatını kaybetmeseydi. Maalesef hayatını kaybeden çok sayıda vatandaşımız var. Bölgede çalışan arama kurtarma ekipleri, AFAD yetkililerine teşekkür ediyorum. Askerlerimize ve değişik illerden gelen itfaiye erlerine, belediye emekçilerine, gönüllülerine yürekten teşekkür ediyoruz. Hayat kurtaran herkese gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar sadece enkaz altında kalan kişinin değil aslında bizim de hayatımızı kurtarıyorlar. Hiç kimsenin hayatını kaybetmesini istemeyiz.


"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ HAREKETE GEÇTİ"

Olay gerçekleştiği andan itibaren genel merkeze sabah saatlerinde geldik. Belediye başkanı arkadaşlarımız harekete geçmişlerdi. 51 belediyemiz 707 araç gönderdi. 3 bin 637 personel görev yapıyor Kurtarma araçları, iş makinaları, itfaiye ve ambulans. Gıda, ısınma, yardım malzemeleri gönderildi. 15 içme suyu TIR'ı, 21 gıda TIR'ı, 9 mobil mutfak TIR'ı, 42 bin 500 battaniye 3 bin 500 ısıtıcı ve hijyen malzemeleri gönderildi. Belediye başkanlarımız hala çalışıyorlar. Milletvekili arkadaşlarımız her bili bir ildedir. Oradaki şikayetleri, belediye başkanımıza aktarıyorlar. Depremde valilerimizi aradım. 11 ilin belediye başkanını aradım, geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimi ilettim. Her türlü taleplerini belediye başkanı arkadaşlarımızın karşılayabileceğini ilettim.

"BİR AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİMİZ ENKAZ ALTINDA"

Bir AK Parti milletvekilimiz sayın Yakup Taş, Adıyaman'da enkazın altında olduğu haberi geldi. Sayın Elitaş'ı aradım, onlar da kaygıyla izlediklerini henüz bir haber alamadıklarını ifade etti. Az önce Malatya Gündüz Bakımevi'nde bir görüntü medyaya yansıdı. Veli Ağababa'yı aradım, ne pahasına olursa olsun o insanları bir otele yerleştirin. Ayakta kalan bir otele yerleştirilmesini ifade ettim. Gerekirse Malatya dışında bir otele taşıyalım, bu insanlar sokakta olmasın diye. Türkiye seferber olmalı. Hepimizin başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun. İnşallah can kaybımız fazla olmaz. Kurtarma ekipleri zor koşullarda canla başla çalışıyorlar. Belediye, askerlerimiz, güvenlik güçlerimize minnet borçluyuz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatay'da duygulandıran anlar!
GÜNDEM Hatay'da duygulandıran anlar!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir
GÜNDEM Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres ...
İBB, Yenikapı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
GÜNDEM İBB, Yenikapı'da depremzedeler için yardım kampanyası ...
Depremden etkilenen Malatya'da özel harekat polisleri, 5 kişiyi enkazdan çıkardı
GÜNDEM Özel harekat polisleri, 5 kişiyi enkazdan çıkardı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Malatya'da engelli bireyler dışarı çıkarıldı' iddialarıyla ilgili açıklama
GÜNDEM Engelli bireyler dışarı çıkarıldı haberleriyle ilgili ...
Bursa'da okullar tatil mi 7 Şubat Salı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması!
GÜNDEM Bursa'da okullar tatil mi? Açıklama geldi!
Deprem erken uyarı sistemi nedir? Google deprem erken uyarı sistemi nasıl ve nereden açılır?
GÜNDEM Google deprem erken uyarı sistemi nedir?
Gece uyurken deprem olursa ne yapılması gerekir ve nasıl korunulabilir?
GÜNDEM Gece uyurken deprem olursa ne yapılmalı?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop deprem bölgesi için kan bağışında bulundu
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop deprem bölgesi için kan bağışında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.