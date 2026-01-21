CHP Genel Başkanı Özel Çekmeköy'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 83'üncü buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çekmeköy'ün 1994'te Ümraniye'ye bağlı bir belde olarak kurulduğunu, 2008'te ilçe olduğunu belirten Özel, "2009'da ilk belediye başkanını seçti. Bu ilçeyi son yapılan seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi hiç kazanamadı. Ancak Çekmeköy'e ne gücendik ne alındık, ne Çekmeköy'de kusur bulduk. Hatayı kusuru kendimizde aradık. Çalıştık, doğru bir aday belirledik." dedi.

Özel, Çekmeköy'deki okulların tümüne su arıtma sebilleri koyduklarını kaydederek, ilçeye 7 kreş kazandırdıklarını, 4 tanesinin de açılacağını dile getirdi.

CHP'nin meydan meydan büyüdüğünü ifade eden Özel, "İnsanlar kendini bu mücadelenin dışında bırakmıyor. Halen daha bu mücadeleye hak verip de evinde oturan varsa elinde kumanda, altında pijama, bu meydana bakan varsa o pijamalıya söylüyorum 'Çık meydana, katıl aramıza.'" diye konuştu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: