CHP Genel Başkanı Özel, Zeytinburnu'nda konuştu

CHP Genel Başkanı Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bugün Silivri'de tutuklu bulunan arkadaşlarını ziyaret ettiğini, oradaki belediye başkanlarının, bürokratların, suçsuz ailelerin selamlarını ve sevgilerini getirdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; bugün bütün Türkiye'nin gözünün Zeytinburnu'nda olduğunu dile getiren Özel, "Birileri vites yükseltiyor, kötülükte el yükseltiyorlar. Biz sineceğiz, siz korkacaksınız sanıyorlar. Diyorlar ki 'Biz elimizdeki mahkemelerle karar alırız, bunların yerine kayyumları atarız. CHP'yi sustururuz, sindiririz. Kendimize uygun, makbul bir muhalefet partisi tarif ederiz. Birilerini Silivri'de ezeriz, bunlar da susar.' Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun." diye konuştu.

İstanbul'un iradesiyle seçilen Özgür Çelik'in burada olduğunu ve onunla, verdiği mücadeleyle, yaptığı görevle ve yüreğiyle gurur duyduğunu kaydeden Özel, "Özgür Çelik'in arkasındayız. İstanbul, arkadaşlarımız, Ekrem İmamoğlu onunla gurur duyuyor. Emekli öğretmen babası, annesi onunla gurur duyuyor. CHP onunla gurur duyuyor." görüşlerini dile getirdi.

Özel, "Bugün Silivri'de 13 genç arkadaşımızın duruşması vardı. Haftalardır, aylardır 'Gençlere özgürlük' diyorduk. Onlardan 7'si bugün özgür kaldı, 6'sının 12'sinde bir duruşması daha var. O duruşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile suçlanıyorlar. Tutanakta biraz önce buradaki gençlerin 'zıpla, zıpla' diye söyledikleri slogan var. Ülkenin cumhurbaşkanı kendisini eleştiren gençlerin bu sempatik eyleminden bu kadar korkuyorsa bitmiştir o cumhurbaşkanı." ifadelerini kullandı.