CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Noel mesajı

CHP Genel Başkanı Özel, yayımladığı mesajda, ülke olarak çok üzücü günlerden geçildiğini, 24 saat içinde 12 askerin şehit olmasının, 86 milyonu kahrettiğini belirterek, "Tüm halkımızla birlik ve beraberlik içinde terörün neden olduğu bu acıların üstesinden gelmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun tarih boyunca, farklı dinlere inanmış, farklı inançlara sahip, farklı etnik kimliklerden insanların büyük bir hoşgörü içinde yaşadığı bir coğrafyanın adı olduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin ardından da bu hoşgörü iklimi büyük oranda sürmüş, yakın coğrafyamızı tehdit eden ötekileştirme, ırkçılık ve ayrımcılık bu topraklarda zemin bulamamıştır. Tüm farklılarımızla bir arada yaşamayı egemen kıldığımız bu topraklarda Hıristiyan yurttaşlarımızın Noel Yortusu'nu tebrik ediyor, Noel'in tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.