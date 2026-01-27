Habertürk
Habertürk
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Keşke demesin şu kanunu getirsin | SON DAKİKA HABERİ

        Özel: Keşke demesin şu kanunu getirsin

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Özel, "Suriye'de bir an önce istikrarın sağlanmasının, hem Türkmenleri hem Arapları hem Kürtleri hem Dürzileri hem Alevileri kapsayan, bir anayasal güvence altına alan ve Suriye'de barışı hakim kılan bir çözümden yana olduk" dedi. Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "Keşke mevzuat uygun olsaydı, Aziz İhsan Aktaş duruşması televizyondan yayınlansaydı" paylaşımına ilişkin soruya ise, "Feti Bey diyor ki 'Keşke mevzuat uygun olsaydı.' MHP için mevzuatı uygun hale getirmek, 'Keşke' diyor ya, 'keşkek yapmaktan' daha kolay. Feti Bey'in canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun, Egeliyiz. 'Keşke' demesin, şu kanunu getirsin" yanıtını verdi

        Giriş: 27.01.2026 - 14:08 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:08
        Özel: Keşke demesin şu kanunu getirsin
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetle bir araya geldi.

        TOPLANTI BİR SAAT SÜRDÜ

        AA'daki habere göre CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmede Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu eşlik etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, en başından beri Türkiye ile Suriye'nin barışını iç içe gördüklerini bildirdi.

        "BARIŞI HAKİM KILAN ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

        Özel, bunun dışında bir şey düşünmenin akıl ve mantıkla bağdaşmadığını belirterek, "Suriye'de bir an önce istikrarın sağlanmasının, hem Türkmenleri hem Arapları hem Kürtleri hem Dürzileri hem Alevileri kapsayan, anayasal güvence altına alan ve Suriye'de barışı hakim kılan bir çözümden yana olduk" diye konuştu.

        "BİZİM SİYASETİMİZ DÜŞMANLIK ÜRETEMEZ"

        Bu durumun, Türkiye'nin de barışına katkı sağlayacağını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

        "Ortada bir sınır çizgisinin olması, iki taraftaki kardeşliği ortadan kaldırmıyor. Sınırın iki yanında akrabalar yaşadığı gibi, Türkmenlerin de Kürtlerin de Arapların da her birimizin akrabaları olduğunu ve onlarla aramızda oluşabilecek hukukun sadece kardeşlik hukuku olduğunu görmemiz lazım. Burada iki eş genel başkan, bir genel başkan yan yana duruyoruz. Burada bir Türk, bir Arap bir Kürt var ama hepimiz kardeşiz. Bizim ürettiğimiz siyaset düşmanlık üretemez, düşmanlık üzerinden, gerilim üzerinden beslenemez."

        Özel, Türkiye'nin, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 TIR insani yardım malzemesi göndermesini olumlu gördüklerini dile getirdi.

        Yardımların ulaştırılması için daha pratik bir yol olduğuna işaret eden Özgür Özel, "Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılmasını ve tüm yardımların buradan ulaştırılmasını önemli görüyoruz." görüşünü paylaştı.

        Özgür Özel'e, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı soruldu.

        "KEŞKE' DİYOR YA KEŞKEK YAPMAKTAN DAHA KOLAY"

        Yıldız'ın değerlendirmelerini kıymetli bulduklarını belirten Özel, şu yanıtı verdi:

        "Zaman zaman sürece yönelik son derece olumlu, katkı sağlayabilecek, demokrasiden yana, adil yargılanmadan yana açıklamalar yapıyor. Bunu çok önemsiyoruz. Ama bir de pratikte bir şey söyleyeyim, Feti Bey diyor ki 'Keşke mevzuat uygun olsaydı.' MHP için mevzuatı uygun hale getirmek, 'Keşke' diyor ya, 'keşkek yapmaktan' daha kolay. Öyle 'keşke' dediği mesele bir telefonluk iştir. Biz de hemen komisyon toplantısına katılır, ertesi gün de Meclis'te ya da iki gün sonra yine Meclis'te oy birliği ile çıkmasına katkı sağlarız. O yüzden Feti Bey'in canı keşkek istiyorsa keşkek bizden olsun, Egeliyiz. 'Keşke' demesin, şu kanunu getirsin."

        "SURİYE'DE ATEŞKESİN SÜRMESİ GEREKİYOR"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Özel'e teşekkür ederek Suriye'deki gelişmeleri konuştuklarını söyledi.

        Suriye'nin Türkiye için önemli olduğunu ve oradaki gelişmelerin kendilerini yakından ilgilendirdiğini belirten Bakırhan, "DEM Parti olarak, Suriye'de selefi bir mantık yerine, Arapları, Kürtleri, Alevileri, Dürzileri, kadınları kapsayan demokratik bir zemin oluşmasının mücadelesini yürütüyoruz." dedi.

        Aynularab'ta (Kobani) ateşkese rağmen çatışmaların yaşandığını, insanların zor durumda olduğunu savunan Bakırhan, "Kobani başta olmak üzere Suriye'de Kürtlerin yaşadığı yerlerde acil insani koridorların açılması gerekiyor. Türkiye, Mürşitpınar ve Nusaybin sınır kapılarını açabilir. Suriye'de ateşkesin sürmesi gerekiyor. Sorun diyalog ve müzakereyle çözülmeli. Türkiye, Suriye üzerindeki rolünü yapıcı bir şekilde kullanmalı, değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.

