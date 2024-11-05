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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de açıklamalarda bulundu | CHP haberleri | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de açıklamalarda bulundu

        TBMM'de grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte Özel'in konuşmasından dikkat çeken satır başları...

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        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:46
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        CHP lideri Özel'den açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Özel'in konuşmasından önemli başlıklar:

        "Sözlerimizi teker teker tutmaya, başarmaya, kararlılıkla ilerlemeye ve partimizin yaşayan genel başkanlarına, rahmetli genel başkanlarına en büyük vefayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya kararlıyız.

        Geçen sene ilk grup toplantısında gündemimde ilk olarak diyabet hastası çocuklar vardı. SGK bunu ödemiyor. Bakan 'En kısa sürede çözeceğiz' demişti. 1 yıl geçti, çocukların parmakları delinmeye devam ediyor. Sayın Bakan, çocuklar sizin sözünüzü tutmanızı bekliyor.

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