TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

"Geçtiğimiz cumartesi günü Yozgat'taydık ve il tarihinin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Yozgatlılara teşekkür ediyorum. Meydan burada diyenlere yürekten teşekkür ediyorum. Saraçhane direnirken, 2 Nisan'da Yozgat'ta traktörleriyle eylem yapan Yozgat'ın köylüleri dünyanın gündemine oturdular. Bütün Türkiye Yozgat'ın sesini de onların karşısındaki ceberut hükümeti de gördü. CHP, Yozgat'ta yüzde 2-4 oy almış, ne işimiz var Yozgat'ta diyenlere karşı biz Yozgat'ın ve kalbimizin sesini dinledik. Her türlü adaletsizliğe, vergideki adaletsizliğe, mahkemedeki adaletsizliğe isyan eden Yozgat, buna isyanın sembol kentlerinden bir tanesi oldu.

O günden bugüne bütün televizyonlar Yozgat'taki mitingi ve traktör sayısını konuşuyorlar. Gündemi belirleyen Yozgatlı çiftçilerin alınlarından öpüyorum; iyi ki varlar. Oy kendilerine verilince Anadolu irfanı diyenler, Yozgat'ta meydanı dolduranlara demedik laf bırakmadılar.

Geçen yıl bu zamanlar Narin, Mattia Ahmet ve Sıla bebek yaşıyordu. Küçücük 8 yaşındaki Narin cinayetinin üzerine tam anlamıyla gidilemedi. 14 yaşındaki Mattia Ahmet hunharca katledildi. Bir yanda adalet arayan milyonlar var bir yanda tehdit alan anne babalar var. Meclis'imizin açılışının 105'inci yılında and olsun ki hukuku egemen kılacağız ve kimsenin evladını bu memlekette sahipsiz bırakmayacağız.

Bir kumpas davası kurulacak, hırsız davasıyla uğraşırken, oraya kayyum oturtmaya çalıştılar. Arap medyası şu an cayır cayır burayla ilgili reklamlar veriyor. Su toplama alanını yapılaşmaya açıyorlar. Şu an oralarda binlerce dozer çalışıyor. Şu an kanalı yapamıyorlar ama etrafındaki konutları yapıyorlar. Belki de bilmediğimiz paranın bir bölümünü de peşin almışlar.

81 ilde itirazımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Eğitimde yaptıkları mülakatlar tam bir rezalet ve gün gün takip ediyoruz. Yapılan 15 bin öğretmen ataması AKP tarihinin en düşük öğretmen atamasıdır. Erdoğan, 1 milyon 45 öğretmeni mezun etmiştir ancak 15 bininin atamasını yapmıştır. Proje okullardan 6 bin tane çok iyi öğretmen atmış kendi sendikasından 6 bin tane öğretmen getirmeye çalışmaktadır.

Gerekirse agari ücret 4 kez zamlanır dediğin için bu insanlar sana oy verdi. Kanal İstanbul gündemimizde yok dediğiniz için bu millet size oy verdi. Ekrem başkanın diplomasının iptal edildiğini gün bu ülkede hiçbir kağıdın değerinin kalmadığını söylemiştir.