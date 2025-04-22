TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

"Geçtiğimiz cumartesi günü Yozgat'taydık ve il tarihinin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Yozgatlılara teşekkür ediyorum. Meydan burada diyenlere yürekten teşekkür ediyorum. Saraçhane direnirken, 2 Nisan'da Yozgat'ta traktörleriyle eylem yapan Yozgat'ın köylüleri dünyanın gündemine oturdular. Bütün Türkiye Yozgat'ın sesini de onların karşısındaki ceberut hükümeti de gördü. CHP, Yozgat'ta yüzde 2-4 oy almış, ne işimiz var Yozgat'ta diyenlere karşı biz Yozgat'ın ve kalbimizin sesini dinledik. Her türlü adaletsizliğe, vergideki adaletsizliğe, mahkemedeki adaletsizliğe isyan eden Yozgat, buna isyanın sembol kentlerinden bir tanesi oldu.

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O günden bugüne bütün televizyonlar Yozgat'taki mitingi ve traktör sayısını konuşuyorlar. Gündemi belirleyen Yozgatlı çiftçilerin alınlarından öpüyorum; iyi ki varlar. Oy kendilerine verilince Anadolu irfanı diyenler, Yozgat'ta meydanı dolduranlara demedik laf bırakmadılar.

Yozgat'ta kendisini bulan herkese şunu söyleriz. Biz kutuplaşmadan, kamplaşmadan yana değiliz. Bir tarafta adaletsizlikten yılmış milyonlar var; onların karşısında da bu iktidar sürsün diye bir avuç kişi var. Biz halkın iradesini önceliyoruz. Halkın önünden sandığı almaya çalışanların, Cumhurbaşkanı adayını alıp hapse atanların karşısında demokratlar olarak, Yozgat'taki gibi omuz omuza hep beraberiz. Biz Gazi'nin bıraktığı mirastan sandıktan yanayız, Cumhuriyet'ten yanayız. Biz hep omuz omuza olduğumuz için biz kazanacağız. Tek adam kaybedecek. 9 Ekim'de darbe yapmaya karar verdiler ve İstanbul'a yolladılar savcıyı. Kumpas kurmaya, arkadaşlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışmasına biz karşı çıkıyoruz. Biz bu darbeye direndik. Darbenin başına cunta dedik. Onlar geçmişte mağdur bugün ise zalim oldukları için kendilerini savunmaya çalıştılar. Bazen tehditlerle bazen bir adım geri atarak ama darbe fikrinden hiç vazgeçmediler. Abdullah amca da dedi ki, 'Turpla, şalgamla değil devlet adaletle yönetilir' dedi. Bu devran değişecek ve adaletle ülkeyi yönetenler bu ülkenin başına gelecek.

Geçen yıl bu zamanlar Narin, Mattia Ahmet ve Sıla bebek yaşıyordu. Küçücük 8 yaşındaki Narin cinayetinin üzerine tam anlamıyla gidilemedi. 14 yaşındaki Mattia Ahmet hunharca katledildi. Bir yanda adalet arayan milyonlar var bir yanda tehdit alan anne babalar var. Meclis'imizin açılışının 105'inci yılında and olsun ki hukuku egemen kılacağız ve kimsenin evladını bu memlekette sahipsiz bırakmayacağız. Biz milli iradeyi savunuyoruz. Milli irade bir saldırı altında, ama şükürler olsun ki bu millet, iradesine sahip çıkıyor. Atatürk, 24 Nisan 1920'deki tutanaklarda, 'Milletin gücünü millete göstermek gerekir' diyor. 4 kişilik mazbata komisyonu kuruluyor ve milletin vekillerinin, temsilcilerin mazbatasını kontrol ettirip milletin gerçek temsilcileriyle yola çıkıyor. Milleti de devleti de teslim etmeyen küçük bir grup, 34 gün önce hazırladığı darbe planını devreye soktu. Savaş hukukunda bile olmayan şeyleri yaptılar; 31 yıl önceki diplomayı iptal ettiler. Savaşta bile tapular geçersiz sayılmaz. Savaşı kazanan devlet, resmi belgeye saygı gösterir. Saygı duyması gereken evraka saygı duymayan sadece rakibini ekarte etmeye çalışan bir uygulamayla karşı karşıyayız. 100'e yakın arkadaşımızı haksız yere tutuyorlar.

1 iddia kanıtlanamadı ama 24 şirkete kayyum atadılar. O şirketleri batırmaya, o şirketlerde çalışanları oraya sokmamaya çalıştılar. Etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişinin sözüne ilişkin izahat yaptım. Silivri'de onlarca görüşme yaptım. Yazılamayan bir iddianame var. Gizli tanıkların ifadesinin somut delillerle desteklenmesi gerekiyor. Gizli tanık ifadeleri, Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının verdiği tiyolar. Biz böyle yapardık onlar da böyle yapar düşüncesiyle. Bizim taraftan kimsenin başı önüne eğilmiyor. Yalancı tanıklık için zorlamaya başladılar. O yalancı tanıklıklarının ispatını ortaya koyamayanlar ileride hesap verecekler. Şimdi etkin pişmanlığa sarılmaya giriştiler. İfadesine baktığınızda Ekrem başkanı suçlayan bir cümle de yoktur. 'Ben bu kapıdan çıkar giderim, 10 yıl evlatlarının yüzünü göremezsin. Bence daha iyi bir ifade vermelisin. 5 dakika daha buradayım. 5 dakikada kararını ver. Sana hayatının fırsatını sunacağım' diyorlar. Bundan sonra 15 tane itirafçı çıksa da bu şartlar altında ortaya çıkacak ifadelerle etkin pişmanlık ve adalet sağlanabilir mi? Milletin iradesine baskı yapıp, yön vermeye vesayetçi denir. Vesayetçi postal giydiğinizde de kravat taktığınızda da tanınır.

Vesayet asker eliyle de kurulur yargı sopasıyla da. Bu millet haksızlığa katlanır ama seçme hakkına el uzatıldığında, o vakitten sonra vesayetin kaynağı korksun. 19 Mart cuntasını darma dağın edecekler. TRT, 31 Mart seçimlerinden önce Erdoğan ve AK Parti'ye 1945 dakika, CHP ve bana 25 dakika vakit ayırdı. Tarafsız yayıncılık yapması gereken TRTÜ bir avuç cuntacıya hizmet etmektedir. TRT'yi eleştirmek, kamunun haber almasına yönelik saldırıymış. RTÜK, muhalif kanallara 7 kez ceza kesti. Sinan Ateş davasıyla ilgili tetikçiye, katil dediği için. Kartalkaya yangınıyla ilgili olarak ceza kesiliyor. İmamoğlu'nun çatıyı 20 santim yüksek yapmakla ilgili olarak dosya TRT'ye servis edilmiş, TRT usulsüz yapıya kullanım izni diye bunu izleyenlere sunuyor. TRT, 22 Mart'ta evlatlarımız provokatör olmakla da suçladı; polisten kaçan çocuklar İBB'ye sığınırken camlar kırıldığı için. TRT, iddiası bile demiyor. Nerede adalet nerede insaf? Hepimizin paralarıyla o TRT'deki ödemeler yapılıyor. 19 Mart cuntası TRT'yi ele geçirmiş olabilir ama millet bizimledir. Zorda olan ekonomimizi 19 Mart darbecileri batırdı. 50 milyar doları yaktılar. Mehmet Şimşek, bu parayı zor günlerde harcamak için topladığını söyledi. 1.9 Trilyon lira para yapıyor.

Türkiye'deki bütün çiftçilerin borcu 1 Trilyon lira, kalanı da çiftçi başına 412 bin TL ödeme yapabilirlerdi. Böyle bir parayı yaktılar. Atanmayan öğretmenler var 1 milyon tane. İşte o öğretmenlerin 3 yıllık maaşını peşin ödeyebilirdi. 14 bin 500 alan emeklinin maaşını 22 bin TL asgari ücrete çıkarmış olsaydı da bu 100 milyar TL yapardı. Yani harcanan paranın 19'da 1'iyle bunu yapabilirlerdi. Koltuklarından kalkmıyorlarsa var bunun bir nedeni. Darbenin mali ayağı olan Mehmet Şimşek, yüzde 3.5 faiz artırdı. Güya enflasyon düşecek. Faizi yüzde 2.5 indirmeleri gereken gün yüzde 3.5 çıkarmak zorunda kaldılar. Dünyada faizi en yüksek olan 3 ülke arasındayız. Vatandaşın tüketici ve kredi kartı borcu katlandı ve 4 milyon insan takipte. Asgari ücretli 6.5 gram altın alabiliyordu 19 Mart'tan sonra bu 5 gram altına düştü. Emekli maaşı 4.5 gram altından 3.5 grama düştü. Ekrem İmamoğlu'na operasyon yapılmasa böyle bir tablo ile karşılaşmayacaktık. 9 Ekim'de Akın Gürlek görevlendirildi, 27 Şubat 2025'te cuntanın başı Kanal İstanbul haritasının başında poz veriyor. Murat Kurum, İstanbul'a aday olduğunda, 'Kesinlikle İstanbul'da Kanal İstanbul diye bir niyetimiz yok' diyorlardı. Oysa ihaleleri vermişler, 24 bin konut için hazırlıklara başlamışlar. Arap basını 3.5 dakikalık aynı haritalarla, vatandaşlık garantili, göl manzaralı evler pazarlıyor. Bu toplantıyı İBB başkanı kendisinden değil, ama İstanbul için toplantı yapıyor.

Bir kumpas davası kurulacak, hırsız davasıyla uğraşırken, oraya kayyum oturtmaya çalıştılar. Arap medyası şu an cayır cayır burayla ilgili reklamlar veriyor. Su toplama alanını yapılaşmaya açıyorlar. Şu an oralarda binlerce dozer çalışıyor. Şu an kanalı yapamıyorlar ama etrafındaki konutları yapıyorlar. Belki de bilmediğimiz paranın bir bölümünü de peşin almışlar. 81 ilde itirazımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Eğitimde yaptıkları mülakatlar tam bir rezalet ve gün gün takip ediyoruz. Yapılan 15 bin öğretmen ataması AKP tarihinin en düşük öğretmen atamasıdır. Erdoğan, 1 milyon 45 öğretmeni mezun etmiştir ancak 15 bininin atamasını yapmıştır. Proje okullardan 6 bin tane çok iyi öğretmen atmış kendi sendikasından 6 bin tane öğretmen getirmeye çalışmaktadır. Gerekirse agari ücret 4 kez zamlanır dediğin için bu insanlar sana oy verdi. Kanal İstanbul gündemimizde yok dediğiniz için bu millet size oy verdi. Ekrem başkanın diplomasının iptal edildiğini gün bu ülkede hiçbir kağıdın değerinin kalmadığını söylemiştir.