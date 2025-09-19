Habertürk
Habertürk
        CHP, iki yılda 4'üncü kurultayını düzenleyecek | Son dakika haberleri

        CHP, iki yılda 4'üncü kurultayını düzenleyecek

        Son 2 yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultay toplayan CHP, 22. Olağanüstü Kurultayı'nı pazar günü Ankara'da gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 11:38 Güncelleme: 19.09.2025 - 11:38
        CHP'de iki yılda 4'üncü kurultay
        Kurultay delegeleri, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin süren davaya karşılık parti tüzüğünün 48'inci maddesine dayanarak, olağanüstü kurultay yapılması için girişimde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre delegelerin, yaşadıkları kentlerin noterliklerinden aldıkları imzalı belgeleri CHP Genel Merkezi'ne iletmesinin ardından belirlenen gündemle toplanma çağrısında bulunduğu olağanüstü kurultay için geri sayım başladı.

        Partinin 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        "KURULTAYDA "GÜVEN OYLAMASI" YAPILACAK

        Delegelerce kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan "güven oylaması" maddesi de eklendi.

        Bugüne kadar 38'i olağan, 59 kurultay yapan CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak.

        Ardından genel başkan ile PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

        GENEL BAŞKAN, GİZLİ OYLA VE ÜYE TAM SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUYLA SEÇİLİYOR

        CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin kurultayda belirlenecek Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

        Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla belirleniyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

        Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

        CHP tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir" ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

        Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotası uygulanıyor.

        KURULTAY İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

        Kurultay için ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.

        CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacak.

        Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.

        KONGRE TAKVİMİ İŞLEMEYE DEVAM EDECEK

        CHP'de, 22. Olağanüstü Kurultay'ın ardından kongre takvimi işlemeye devam edecek.

        Tüzüğün 36'ncı maddesi ve 14 Temmuz 2025 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile başlatılan kongre takvimi uyarınca, devam eden il kongrelerinin tamamlanmasının akabinde yeni kurultay delegeleri belirlenecek.

        Kasımda toplanması planlanan 39'uncu Olağan Kurultay'da, tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek, hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak.

