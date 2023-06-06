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CHP ilçe, il ve delege seçimleri tarihi netleşti

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamayla parti ilçe, il ve delege seçimlerinde yol haritası belirlendi

CHP ilçe, il ve delege seçimleri tarihi netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, ilçe, il ve delege seçimlerini yapacağı tarihler kesinlik kazandı. Kongrelerin itirazlar dahil Ekim ayının sonuna kadar il kongrelerinin bitirilmesi hedefleniyor.

Genel başkanlık seçiminin yapılacağı kurultay için ise son kararı parti meclisi (PM) verecek.

Buna göre takvim şöyle işleyecek

HAZİRAN 2023 SALI

1- 6 Haziran 2023 Salı günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, KONGRE TAKVİMİNİN BAŞLAMASI VE TAKVİMİN İLANI

2- Üyelik adreslerinin, adrese dayalı nüfus kayıtları esas alınarak oluşan seçmen kütük bilgilerine göre güncellenmesi işlemlerinin başlaması.

7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA

Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş ÜYE ÇİZELGELERİNİN hazırlanmaya başlanması.

8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş ÜYE ÇİZELGELERİNİN Genel Sekreterlik tarafından İl ve İlçe Başkanlıklarına gönderilmeye başlanması.

15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

ÜYE ÇİZELGELERİNİN İlçe Başkanlıklarında ASKIYA ÇIKARILMASI ve itiraz süresinin başlaması (Saat 10.00) (İtiraz, ilçe yönetim kuruluna yapılır.)

21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA

İlçe Başkanlıklarında askıya çıkan ÜYE ÇİZELGELERİNİN ASKIDAN İNDİRİLMESİ ve ÜYE ÇİZELGELERİNE yapılacak itirazın son günü. (Saat 18.00)

23 HAZİRAN 2023 CUMA

Üye çizelgelerine yapılan itirazların İLÇE YÖNETİM KURULLARI tarafından karara bağlanmasının son günü.

25 HAZİRAN 2023 PAZAR

1- İlçe Yönetim Kurulu kararına karşı, itirazcının veya kararın ilgilisinin İl Yönetim Kuruluna itirazının son günü. (Saat 18.00) (İtiraz doğrudan İl Yönetim Kuruluna sunulabileceği gibi İlçe Başkanlığı kanalı ile de gönderilebilir.)

2- İlçe Başkanlıklarının itiraz hakkında değerlendirme ve görüşlerini İl Başkanlığına aktarmasının son günü.

3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ

İlçe Kongresi Delege Seçimlerinin Başlangıç Tarihi

30 TEMMUZ 2023 PAZAR

İlçe Kongresi Delege Seçimlerinin Bitiş Tarihi (Gerektiğinde seçimin ertelenerek yapılması durumu dahil) İlçe Kongresi Delege Seçimlerine itirazlar şu şekilde yapılır:

a. İtiraz, sonuçların ilanından itibaren 2 gün içinde İlçe Yönetim Kuruluna yapılır.
b. İlçe Yönetim Kurulu 2 gün içinde karar verir.
c. İlçe Yönetim Kurulunun kararına karşı itiraz, 2 gün içinde İl Yönetim
Kuruluna yapılır.
d. İl Yönetim Kurulu itirazı 2 gün içinde KESİN olarak karara bağlar.

5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ

İLÇE KONGRELERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

10 EYLÜL 2023 PAZAR

İLÇE KONGRELERİNİN BİTİŞ TARİHİ

İlçe kongrelerinin seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 gün içinde ilçe seçim kuruluna yapılır. Hakim itirazları kesin olarak karara bağlar.

İlçe kongresinin seçim dışındaki kararlarına karşı itirazlar, kongre üyelerince 2 gün içinde İl Yönetim Kuruluna yapılır. İl Yönetim Kurulu, itirazı 2 gün içinde kesin olarak karara bağlar.

İtirazların tümü yazılı olarak yapılır. İtirazlar, işlemin yürütülmesini durdurmaz

16 EYLÜL 2023 CUMARTESİ

İL KONGRELERİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

15 EKİM 2023 PAZAR

İL KONGRELERİNİN BİTİŞ TARİHİ

İl kongrelerinin seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 gün içinde ilgili ilçe seçim kuruluna yapılır. Hakim itirazları kesin olarak karara bağlar.

İl kongresinin seçim dışındaki kararlarına karşı itirazlar, kongrenin bitişini izleyen 2 gün içinde kongre üyelerince Merkez Yönetim Kuruluna yapılır.

Merkez Yönetim Kurulu itirazı 7 gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtirazların tümü yazılı olarak yapılır. İtirazlar, işlemin yürütülmesini durdurmaz.

OLAĞAN KURULTAY, İL KONGRELERİNİN BİTİMİNİN ARDINDAN, PARTİ MECLİSİNİN BELİRLEYECEĞİ TARİHTE YAPILACAKTIR.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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