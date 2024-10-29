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        Haberler Gündem Politika CHP, İmamoğlu için HSK'ya başvuracak | Son dakika haberleri

        CHP, İmamoğlu için HSK'ya başvuracak

        Cumhuriyet Halk Partisi, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ve kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen davayla ilgili HSK'ya başvuracağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:49
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        CHP, İmamoğlu için HSK'ya başvuracak
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve istinaf sürecinde olan davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        CHP'den yapılan açıklamada, hakimi değiştirilen davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurulacağı belirtildi.

        Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu süreçte, geçtiğimiz İBB Meclis oturumunda Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un 'İzah edeceğim neden Samsun’a sürdüğümüzü de izah edeceğim' şeklindeki sözleri üzerine bir kez daha harekete geçildi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, yarın HSK’ya başvuracak.

        Bugüne kadar hakim değişikliğine ilişkin kamuoyunda oluşan haklı kaygıların ve iddiaların haklılığını gösteren bu son gelişmenin, hiçbir şüphe olmaksızın ortaya çıkan yeni delillerle birlikte değerlendirilmesini isteyecek. Mevzuata ve ilke kararnamelerine aykırı olarak görev yeri değiştirilen Hakim Hüseyin Zengin’in atamasını yapan HSK Birinci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasını talep edecek. Çıkışta basın açıklaması yapacak."

        Fotoğraf: AA

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