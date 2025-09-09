Habertürk
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 sosyal medya kullanıcısı tutuklandı

        İstanbul Valiliğinin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylarla alakalı "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet ettikleri" gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 24 sosyal medya kullanıcısından 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 17:05 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:05
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen kanuna aykırı eylemlerle ilgili sosyal medya siteleri üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlar yaparak, kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet ettiği gerekçesiyle 24 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve ifadeleri alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 9'u ifadelerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

        Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 9 şüpheliden 7'si tutuklanmaları, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına, diğerlerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

        Soruşturma kapsamında firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Valiliği'nden 7 Eylül'de yapılan açıklamada, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart ya da afiş asılmasının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklandığı kaydedilmişti.

        Açıklamada, 7 Eylül saat 20.00'den başlayan yasağın 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

        Valiliğin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla alakalı halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili çalışma yapılmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

        Şüphelilerden 14'ü yakalanırken, 10'unun adreslerinde bulunamadığı tespit edilmişti.

        Savcılık, 14 şüpheliden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi için emniyete talimat vermişti.

