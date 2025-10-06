CHP, Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılım gösterecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yücel, hafta sonu düzenlenen milletvekili kampında, kamuoyu araştırmaları, dış politika, güvenlik ve ekonomi alanlarında kapsamlı sunumlar yapıldığını, ayrıca grup başkanvekilleri tarafından Meclis çalışmalarıyla ilgili de sunumlar ve değerlendirmeler yapıldığını aktardı. Yücel, “Bu kış hem Meclis’te hem de sahada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönetirken esas alacağı parti programı konuşulacaktır. Parti programımız, üzerinde detaylı bir şekilde çalışılan, toplumun her kesiminin görüş ve önerilerinin birbiriyle harmanlandığı, aklı ve bilimi rehber edinen bir anlayışla oluşturulmaktadır. Ülkemizde demokrasinin ağır yara aldığı, sosyal adaletsizliklerin arttığı, yakıcı dış politika gündeminin halkımızı her gün daha da fazla tedirgin ettiği, iktidarın sansür, baskı ve tehditleri nedeniyle vatandaşlarımızın bu ülkede kendilerini artık güvende hissetmedikleri bu süreç, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geniş tabanlı bir katılımla oluşturduğu parti programının önemini bir kat daha arttırmıştır” ifadelerini kullandı.

'İKTİDARININ ÖMRÜNÜ UZATMA ÇABASI' Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyaretine ilişkin, "AKP iktidarı, dış politikada ülkemizin itibarını nasıl yerle bir ettiğini bir kez daha göstermiştir. İç politikada hukuk düzenini ortadan kaldıran ve halk nezdinde meşruiyetini kaybeden AKP iktidarı, taviz üstüne taviz verip karşılığında da sırtını Trump’a dayayarak, iktidarının ömrünü uzatma ve ayakta kalma çabasını bir kez daha göstermiştir. Bavulumuz tıka basa tavizlerle dolu çıktığımız Amerika Birleşik Devletleri yolculuğunda Türkiye, Cumhuriyet tarihinde, büyük zayiatlar verdiğimiz savaşların, müzakere masalarında bile hiç karşılaşmadığımız bir muameleyle karşılaşmış, hiç görmediğimiz kadar büyük bir saygısızlık görmüştür. Oysa Türkiye’ye yakışan, ticari tavizler, pazarlıklar değil; tutarlılık barındıran güçlü ve bağımsız bir dış politika sergilemekti. Oysa Türkiye’ye yakışan ulusal çıkarımızla, insanlık onurunu aynı anda savunabilen bir Türkiye imajı ile Birleşmiş Milletler’de büyük bir saygı uyandırmaktır. Ancak Erdoğan, Trump’la aynı masaya otururken insanlık onurunu yanına bile almamıştır. Birleşmiş Milletler'de küçük bir salonda gerçekleştirdiği kahramanlık konuşmasını, ne yazık ki Trump'ın karşısında yapamamıştır” diye konuştu.