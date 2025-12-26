Habertürk
Habertürk
        CHP'li Adalar Meclis Üyesi Garip bıçaklandı | Son dakika haberleri

        CHP'li Adalar Meclis Üyesi Garip bıçaklandı

        Adalar ilçesinde bulunan Kınalıada'da çıkan tartışmada bıçaklanan CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 01:34 Güncelleme: 26.12.2025 - 01:34
        CHP'li Adalar Meclis Üyesi Garip bıçaklandı
        Adalar ilçesinde İskele Caddesi’nde, Adalar CHP Meclis Üyesi Garip (34) ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. (44) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip yaralandı.

        Garip, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı tespit edildi.

