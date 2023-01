AK PARTİLİ ZENGİN: PARTİLERİN ÜSTÜNDE MESELE

AK Partili Zengin, CHP ve İYİ Parti'nin de 2 milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gerekçe göstererek randevu talebini kabul etmediğini belirtip, şöyle konuştu:

"Bir tarafta 40 yılı aşkın bir mağduriyet var. Bu mağduriyet AK Parti ile sonlandı. CHP'nin başlattığı bu süreçle ilgili olarak Türkiye'de çok önemli bir anayasa değişikliği teklifi verdik. Türkiye'de siyaset gündemi her gün yeni bir gündeme uyanıyor. Bu kadar asli, temel gündemler, 1 gün veya 1 hafta içinde çıkan gündemlerle aynı kefede tartılamazlar. Bir tarafta temel bir anayasa değişikliği teklifi var diğer tarafta komisyonda görüşülen eylem var. Bu konuyu bütün partilerin üstünde mesele olarak görüyoruz. Biz istiyoruz ki TBMM´deki bütün partilerin iradesiyle referanduma gerek kalmadan 400´ün üzerinde reyle geçsin. TBMM, Türkiye'nin bu çok temel konuda kanaat ortaya koysun. Bu ufak hesaplar, siyasi hesaplar her şeyin önüne geçiyor. Her siyasi parti; HDP'nin yaklaşımı kendi meselesi, CHP'nin ve İYİ Parti'nin kendi meseleleri. Nihayetinde bütün Türkiye'nin temel meselelerine sadece kendi dar çerçevelerinde bakan siyaset anlayışı görüyoruz. Bizim teklifimiz olmasa bile ilk ziyaretimizde bu yasakların kalkmasına dair ifade eden açıklamaları var. İş uygulamaya gelince bambaşka tablo ortaya çıkıyor."

