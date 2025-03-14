CHP'li Burhanettin Bulut'tan Google'a tepki: Araştırılmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'ın ardından Google'a bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan geldi. Bulut "Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiği ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır" dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM Başkanlığına verdiği Meclis Araştırma Önergesinde, Türkiye’de bağımsız ve özgür gazeteciliğin, bir yandan iktidarın baskıları diğer yandan ekonomik koşullar nedeniyle her geçen gün zorlaştığında dikkat çekti. Türkiye’de hali hazırda zor şartlarda yayın yapan bağımsız medya kuruluşlarının Google’ın okur trafiğine uyguladığı ambargo nedeniyle kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Bulut, ulusal internet sitelerinden yerel internet sitelerine birçok mecra için tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

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İNTERNET SİTELERİ KAPANMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

CHP’li Bulut, “Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen okur trafiklerinin yüzde 98’i, çok sayıda haber sitesi için ortadan kaldırılmıştır. Bazı haber sitelerinin “Keşfet” trafiği tamamen sıfırlanırken, Google’ın medya kuruluşlarına yönelik trafik akışını nasıl yönlendirdiği ve bu süreçte hangi kriterleri esas aldığı bilinmemektedir.

Google’ın algoritma güncellemeleri yapması, internet haberciliği yapan yayın organlarının trafik kayıplarına neden olmuştur. Basın İlan Kurumu’nun Google algoritmasını baz alması nedeniyle varlığını devam ettirmeleri reklamlara bağlı olan haber sitelerinin reklam gelirleri azalmış, internet siteleri kapanma, küçülme ya da yayın durdurma gibi tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır” dedi.

“BASIN EMEKÇİLERİ ZOR DURUMDA”

Reklam gelirlerinin azalması nedeniyle işten çıkarmaların artığına, birçok basın emekçisinin işsiz kaldığına, maaşlarını ya da hak ettiği zamları alamadığına, ekonomik kriz ortamında meslekte yıllarını devirdiği halde asgari ücret ya da çok az üstünde maaşlarla hayatını idame etmek zorunda kalan emekçilerin zor durumda kaldığına dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti: