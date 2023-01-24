Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na kritik ziyaret

CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın CHP Genel Merkezi'nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek

CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na kritik ziyaret

Habertürk Ankara Büro'dan Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP'li büyükşehir belediye başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çarşamba günü için randevu istedi.

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve yurt dışında olan İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer dışındaki belediye başkanları CHP lideri ile bir araya gelecek. Görüşmede belediye çalışmaları ve seçim hazırlıklarının ele alınacağı belirtiliyor.

Başkanların ayrıca 26 Ocak’ta adaylık konusunun görüşüleceği altılı masat öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini de iletecekleri ifade ediliyor. Görüşme sonrasında büyükşehir belediye başkanlarının açıklama yapması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eşinin boğazını kesti, müdahale eden sağlıkçıları eve kilitledi!
GÜNDEM Eşinin boğazını kesti, müdahale eden sağlıkçıları eve ...
Balıkesirli hemşehri dernekleri Ankara'da buluştu
GÜNDEM Balıkesirli hemşehri dernekleri Ankara'da buluştu
Şentop: Kur'an'a karşı alçak eylemin devlet korumasında gerçekleşmesi vahim
GÜNDEM "Kur'an'a karşı alçak eylemin devlet korumasında ...
Malta'da öldürülen Pelin'in son görüntüleri ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEM Malta'da öldürülen Pelin'in son görüntüleri ortaya ...
Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl ve anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar
GÜNDEM Üç aylar duası okunuşu
Regaip Kandil duası ve anlamı: Regaip Kandili Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri?
GÜNDEM Regaip Kandilinde okunacak dualar
Kayıp Mehmet cinayet kurbanı!
GÜNDEM Kayıp Mehmet cinayet kurbanı!
Sultangazi'de akılalmaz kaza! Bir cip park halindeki 13 araca ve trafoya çarptı! - En son haberler
GÜNDEM 13 araca ve trafoya çarptı! Elektrikler kesildi
Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Ankara'da evinin önünde karanfillerle anıldı - Güncel haberler
GÜNDEM Uğur Mumcu, evinin önünde karanfillerle anıldı
Ağrı'da askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu
GÜNDEM Ağrı'da askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.