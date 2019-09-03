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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gündeme ilişkin açıklamalar

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor

Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

FATİH ALTAYLI: Öncelikle hem 31 Mart hem 23 Haziran'a dönmek istiyorum. Çok eleştiriliyorsunuz, 9 kere seçim kaybetti vs. diye. Bu seçim öncesi 'Ben bütün büyük illeri alacağım' dedim. Bazıları güldü, hatta bazıları canlı yayında güldü. Ama siz haklı çıktınız. AK Parti 1. parti çıktı ama siz büyük kentlerin hepsini aldınız. Siz seçimi zafer mi yoksa mevzi kazanmak olarak mı görüyorsunuz?

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Bu seçimi bundan sonraki başarılarımızın önemli bir adımı olarak görüyorum. Türkiye iç politikada, dış politidaka çok sıkışmış vaziyette. Savrulan bir Türkiye var. AK Partililer de, MHP'liler de, işçisi, memuru, emeklisi bunun farkında. Herkesin dönüp dikkatle izlediği birisi olması lazım. Biz bu konularda samimi olarak her şeyimizi bir şekilde ifade ettik. Önümüzde bir yerel seçimler vardı. Bizim için önemliydi. Sadece Türkiye değil büyük kentler de iyi yönetilmiyordu. Halk iyi yönetime susamıştı. Çok iyi adaylar çıkardık. Yerel yönetimlerde deneyim kazanmış, başarı elde etmiş birisini büyükşehir belediye başkanı adayı gösterdik. Eskiden bazen popüler isimleri bulur, seçimlere katılırdık. Bunun fazla bir şey kattığı yoktu bize. Onlar belediye başkanı olduğu zaman 5 yıllık süreci öğrenmemk, adapte olmak, mevzuatı bilmekle geçiyordu. Şimdi bunu aşmış olduk. Burada yanıldığım, üzüldüğüm bi yer var o da Bursa. Bursa'yı alabilirdik, az bir puanla kaybettik. Bu bizim kabahatimiz. Biz orayı iyi yönetemedik. Bunu da rahatlıkla söylüyorum. Adayımız doğruydu ama biz orayı iyi yönetemedik. Sorun vardı. Dolayısıyla alabilirdik Bursa'yı, İstanbul'dan çok daha rahat alabilirdik, olmadı. Ama onun dışındaki illeri aldık. İstanbul'u vermek istemediler, doğrudur. YSK tarafından yasadışı karar verildi.

"SEÇİMDE CHP'LİLERLE KONUŞMAK ZAMAN KAYBI OLACAKTI"

ALTAYLI: Seçime girmeyin dendi. Türkiye'nin antidemokratik ülke imajı pekişsin dendi...

KILIÇDAROĞLU: Bir grup vardı, köşe yazarlarından, partililerden vardı. Sağduyu egemen oldu. Arada 13 bin oy olabilir, ortada mağduriyet vardı.

ALTAYLI: Bu karar sizin miydi, Ekrem Bey'in mi?

KILIÇDAROĞLU: Ortak karardı. Fark benim de tahminlerimi aştı. 800 bini aştı. Halkınıza güvenecek, demokrasiye inanacaksınız. Halkın gücü karşısında hiçbir güç yoktur.

ALTAYLI: Öcalan'ın açıklaması Anadolu Ajansı'na yansıtılması, İstanbul örgütünde 'acaba' diye tedirginlik oluşturdu sanki.

KILIÇDAROĞLU: Güneydoğulu vatandaşların kahvelerini ziyaret ettim. Gördüğüm tablo, medyaya yansıyan mektupların gelmesi, kardeşinin televizyona çıkması hiç etkilemedi. Devleti yöneten insanlar nasıl olur da terör örgütü başkanlığı ya da liderliği yapan bir kişiden nasıl olur da CHP'ye karşı medet umar hale gelirler? Ben gerçekten de bu ülkenin demokrasiden yana olan taleplerini gördüm. Eruhluların toplantısı vardı. Oturduk, konuştuk, ne yapacaklarımızı anlattık. Şunu gördüm, ben İstanbul'da miting yapmadım. Ama şunu yaptım; ulaşılmayan her yere ulaştım. CHP'lilere gitmedim,  onlarla yanyana gelmemizin zaman kaybı olduğunu biliyordum. Her kesimle küçük küçük toplantılar yaptım. Toplantıya katılan kanaat önderlerinin arzu ettiği soruları sormasını istedim. CHP Genel Başkanı'ndan öğrenmek istediğiniz, eleştirdiğiniz konuları bana rahatlıkla anlatın dedim. Bu toplantıların her birisi birer mitingten daha değerliydi. Örgütlere 'Beni CHP'lilerle yanyana getirmeyin, CHP'ye oy vermemiş kanaat önderleriyle yanyana getirin' dedim.

 

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