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CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener düğünde bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un oğlu İlteriş Ergun ile Kırgızistan İkinci Cumhurbaşkanı Kurman Bakiyev'in kızı Almash Bakiyeva'nın nikah törenine katıldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener düğünde bir araya geldi
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un oğlu İlteriş Ergun ile Kırgızistan'da Asker Akayev'in ardından 2. Cumhurbaşkanı ve eski Kırgız Başbakanlarından Kurmanbek Bakiyev'in kızı Almash Bakiyeva'nın düğün törenine katıldı. Almaş ve İlteriş çiftinin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakiyev ile Ergun ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

SOHBET ETTİLER

Düğün töreninde aynı masada oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir süre sohbet ettikten sonra, yeni çiftleri kutlayarak salondan ayrıldı.

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