CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kayyım rezaletini gündeme getirenlere, bunu aklından geçirenlere delegelerimiz sandıkta, milletimiz hem ekranları başında, hem de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'mizin önünde gerekli cevabı verecekler" dedi.

Özgür Özel, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Özel, olağanüstü kurultayın 6 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacağını söyleyerek, "Formalite konuşmayı içeride yaptıktan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde yüz binlere konuşacağız. 81 ilden üyelerimizi, Meclis'i sevenleri, Meclis'i kuran partiyi sevenleri, CHP ile bu süreçte dayanışma göstermek isteyen herkesi bilhassa genç arkadaşlarımı Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyoruz. Esas kurultay konuşmamız on binlere, yüz binlere orada olacak. Her hafta sonu bir Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Bu haftaki kurultayımızın ana teması da Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve arkadaşlarına özgürlük olacak. Kayyım rezaletini gündeme getirenlere, bunu aklından geçirenlere delegelerimiz sandıkta, milletimiz hem ekranları başında, hem de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'mizin önünde gerekli cevabı verecekler. Ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır. Herkese açıktır" dedi.

REKLAM 'İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN YAPILDI' Özel, 19 Mart darbe girişiminin üzerinden 15 gün geçtiğini söyleyerek, "Türkiye'de böyle bir darbe girişimine tanıklık ettik. Zihniyet aynı zihniyettir. Milletin kararına saygısızlık. 'Sen bilemezsin benim dediğim yönetecek.' Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşanan darbe girişimlerinden farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmış, kendi rakibine yapılmış bir darbedir. Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için yapıldığı konusunda tam bir mutabakat var. Anketler bunun yüzde 70'in üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu darbe bir cunta tarafından yönetilmektedir. Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini; ama bir cunta başkanının neyden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz, cunta başkanları sözden anlamaz, cunta başkanları milletin iradesini sakatlamaya heveslenmiş, demokrasiden nasibini almamışlardır. Demokrasiyle gelip diktatör olmaya çalışanların bütün emareleri aynen ve fazlasıyla bünyede bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.