        Haberler Gündem CHP Lideri Özgür Özel, Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti

        CHP Lideri Özgür Özel, Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:44 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:44
        Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından belediyede taziye ziyaretinde bulundu.

        Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Hakan Şimşek ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Özel, Durbay'ın vefatının ardından ortaya koydukları tutum için teşekkür etti.

        *Haberin göreseli İHA'ya aittir.

