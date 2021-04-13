CHP MYK'da parlamenter sistem ele alındı 0:00 / 0:00

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saat 12:00'de başladı. Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek parlamenter sistem çalışması ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumdan sonra bazı hukukçu isimler öneride bulundu.

Özellikle parlamentonun karar alma süreçlerindeki rolü ve etkinliği konusunda çalışmanın başında bulunan Muharrem Erkek ve ekibinin partinin grup başkanvekilleri ile tekrar bir araya gelmesi ve istişarede bulunması kararı alındı.

YEREL YÖNETİMLER STRATEJİ BELGESİ

Erkek'ten sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun söz aldı. Torun, Yerel Yönetim Strateji Belgesi ile ilgili sunum yaptı, çalışmalarını anlattı. O sunumdan sonra da bazı öneri ve eklemeler dile getirildi. Eklemelerden sonra belgeye son hali verilecek.

"128 MİLYAR DOLAR NEREDE?"

Öte yandan bazı kentlerde asılan ve valiliklere toplatılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri de toplantıda ele alındı. Toplatma kararına tepki gösterilirken, bu afişlerin daha fazla ilde yeniden asılması yönünde görüş birliği sağlandı.