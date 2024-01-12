CHP MYK yarın terör gündemiyle olağanüstü toplanacak
Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'daki programını iptal etti. CHP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı
Giriş: 12.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 12.01.2024 - 22:33
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı. Özel, yarın (13 Ocak) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.