CHP sözcüsü Öztrak'tan açıklamalar

İşte CHP sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarının satır başları...

"Seçimin üzerinden 1 ay geçti, hala keyfi itirazlarla sürecin uzatılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Dün AK Parti sözcüsünün bugün MHP liderinin açıklamaları aslında ikisinin de gündeminde millet olmadığını ortaya koydu. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bu koltuk ittifakının ortakları milletin zekasıyla dalga geçiyor. Seçimden önce milleti korkutmak için şunu söylüyorlardı: 'Ankara'da su faturalarını terör örgütünün mensupları dağıtacaklar' diyorlardı. Evet bugün Ankara ve İstanbul'da bir şey oldu. TC ibaresi yeniden belediyelerin tabelalarına asıldı. bu telaş ve hakaret dolu açıklamalarının altında söylediklerinin gerçek dışı olduğunun yatmasıdır diye düşünüyorum. Suriye'de, ortakları, PKK ve PYD ile görüşmeler yapıyorlarmış, bu ortaya çıkmasın diye mi telaş yaşıyorlar.

'Suriye demokratik güçleri ile Türkiye arasında meşru konuda doğrudan görüşmeler devam ediyor' diyorlar. Yani dün Mehmetçiğimizi şehit edenlerle doğrudan görüşüyorlarmış. Bunu kim söylüyor ABD Savunma Bakanı Yardımcısı... Şimdi bu açıklama pek çok soruyu da akla getiriyor. Saray, dışarı PKK ve PYD ile yürüttükleri görüşmeleri gizlemek için CHP için ipe sapa gelmez suçlamalar yöneltiyor. Buradan soruyorum: Bu teröristlerle kaç kez görüşüldü? Gelir gelmez ilk işi kapısına TC ibaresi asmak olan Belediye Başkanlarımızı yabancıların yaptığı nezaket ziyaretleriyle suçlamaya çalışıyorlar.