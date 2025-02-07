CHP'ye Galata izni çıkmadı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistin halkının hakkını haykırmak için daha önce AKP'nin defalarca miting yaptığı Galata Köprüsü'nde yapmak istediğimiz Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü'ne, İstanbul Valiliği izin vermediğini bildirdi. Zaten biz izin istemedik, güvenliği sağlamak görevleri olduğu için haber verdik. Hayırdır, Filistin'e destek vermek yasaklandı mı? Bu çifte standarttan, iki yüzlü zihniyetten kurtaracağız ülkemizi" ifadelerini kullandı.