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        Haberler Gündem CHP'ye Galata izni çıkmadı

        CHP'ye Galata izni çıkmadı

        Cumhuriyet Halk Partisi istanbul il Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etmek amacıyla Pazar günü Galata Köprüsü'nde miting düzenlemek istedi. Ancak valiliğin mitinge izin vermediği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 21:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:34
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        CHP'ye Galata izni çıkmadı
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        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistin halkının hakkını haykırmak için daha önce AKP'nin defalarca miting yaptığı Galata Köprüsü'nde yapmak istediğimiz Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü'ne, İstanbul Valiliği izin vermediğini bildirdi. Zaten biz izin istemedik, güvenliği sağlamak görevleri olduğu için haber verdik. Hayırdır, Filistin'e destek vermek yasaklandı mı? Bu çifte standarttan, iki yüzlü zihniyetten kurtaracağız ülkemizi" ifadelerini kullandı.

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