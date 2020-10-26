CHP 'yerel yönetimler politika belgesi'ni hazırlıyor

Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

Yerel yönetimler için kritik bir hamle başlatan Cumhuriyet Halk Partisi Ekim ayı başında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında bir komisyon kurdu. Yerel yönetimler tecrübesi olan milletvekilleri Yaşar Tüzün Burhanettin Bulut ve Cavit Arı'nın yer aldığı komisyon ilk toplantısını yaptı. Yerel yönetimlerde dünya örnekleri incelendi. Türkiye'ye en uygun yerel yönetim politika kuralları ve modelleri mercek altına alındı.

AKADEMİSYENLERLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İkinci aşamada ise komisyon yerel yönetim alanında uzman akademisyenlerle görüşmeler başladı. Önümüzdeki günlerde bu isimlerle bir de çalıştay gerçekleştirilecek.

YEREL YÖNETİMLER POLİTİKA BELGESİ OCAK'TA HAZIR

Üçüncü ve son aşamada ise üzerinde uzlaşıya varılan kurallar politikalar ile ilgili CHP'li belediye başkanlarından görüş alınacak. Ocak ayında CHP'nin Yerel Yönetimler Politika Belgesi'nin oluşturulmuş olması bekleniyor. Belgede belediye sayısı, belediyelerin yetki, görev ve sorumluluk alanlarına ve bütçe kaynaklarına kadar somut bilgiler yer alacak. Ayrıca Yerel Yönetimler Politika Belgesi partinin yetkili karar organlarında onaylanacak ve kamuoyuyla da paylaşılacak.