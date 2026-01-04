Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP’de toplantı trafiği yoğun: MYK, PM, il başkanları toplantıları yapılacak | Son dakika haberleri

        CHP’de toplantı trafiği yoğun: MYK, PM, il başkanları toplantıları yapılacak

        Cumhuriyet Halk Partisi, yeni haftada yoğun bir toplantı trafiğine girecek. Yarın 11.00'de MYK, 14.00'te kapalı grup toplantısı yapılacak. Bu hafta Parti Meclisi Toplantısı da yapılacak. Özel, 81 il başkanının yanı sıra doğu ve güneydoğu il başkanları ile de ayrı olarak bir araya gelecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 04.01.2026 - 12:41 Güncelleme: 04.01.2026 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'de yoğun toplantı trafiği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhuriyet Halk Partisi, yeni haftada yoğun bir toplantı trafiğine girecek. İlk olarak pazartesi saat 11.00'de MYK toplanacak. Ardından saatler 14.00'ü gösterdiğinde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapılacak.

        MECLİS ÇALIŞMALARI, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

        Yeni yılda meclis çalışmaları, terörsüz Türkiye süreci, belediyelere yönelik soruşturmalar ve ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak.

        PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü Meclis kürsüsünden mesajlarını verecek. Perşembe günü yeni yılın ilk parti meclisi toplantısına başkanlık yapacak. 2026 yılında izlenecek yol haritası ve uygulanacak parti politikaları kapsamlı olarak ele alınacak.

        REKLAM

        ÖZGÜR ÖZEL, DOĞU VE GÜNEYDOĞU İL BAŞKANLARIYLA BULUŞACAK

        Özel, cuma günü ise doğu, güneydoğu il başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler masaya yatırılacak. İl başkanlarının sürece ilişkin görüş ve önerileri alınacak.

        İL BAŞKANLARIYLA TOPLANTI YAPILACAK

        Cumartesi günü de tüm il başkanlarının katılacağı toplantı gerçekleştirilecek. Özel'in özellikle ekonomi politikalarına dair talimatlar vermesi bekleniyor. Daha çok sahada olmaları ve CHP'nin çözüm önerilerini anlatmaları istenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin'de çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı

        Artvin'de çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!