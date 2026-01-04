Cumhuriyet Halk Partisi, yeni haftada yoğun bir toplantı trafiğine girecek. İlk olarak pazartesi saat 11.00'de MYK toplanacak. Ardından saatler 14.00'ü gösterdiğinde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapılacak.

MECLİS ÇALIŞMALARI, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Yeni yılda meclis çalışmaları, terörsüz Türkiye süreci, belediyelere yönelik soruşturmalar ve ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü Meclis kürsüsünden mesajlarını verecek. Perşembe günü yeni yılın ilk parti meclisi toplantısına başkanlık yapacak. 2026 yılında izlenecek yol haritası ve uygulanacak parti politikaları kapsamlı olarak ele alınacak.

ÖZGÜR ÖZEL, DOĞU VE GÜNEYDOĞU İL BAŞKANLARIYLA BULUŞACAK

Özel, cuma günü ise doğu, güneydoğu il başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler masaya yatırılacak. İl başkanlarının sürece ilişkin görüş ve önerileri alınacak.

İL BAŞKANLARIYLA TOPLANTI YAPILACAK

Cumartesi günü de tüm il başkanlarının katılacağı toplantı gerçekleştirilecek. Özel'in özellikle ekonomi politikalarına dair talimatlar vermesi bekleniyor. Daha çok sahada olmaları ve CHP'nin çözüm önerilerini anlatmaları istenecek.