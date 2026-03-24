        Haberler Gündem Politika CHPli Seyit Torun, orman alanlarının imara açıldığını iddia etti | Son dakika haberleri

        CHPli Seyit Torun, orman alanlarının imara açıldığını iddia etti

        CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, orman alanlarının imara açıldığını iddia ederek, "Bir imar değişikliğiyle, bir yönetmelik düzenlemesiyle dün korunan alan dediğiniz orman bugün nitelikli kullanım alanı oluyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Orman alanları imara açıldı iddiası

        CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin orman, mera, kıyı, tarım arazisi gibi yeşil alanları ya sattığını ya da yerleşime açtığını savundu.

        "Bir imar değişikliğiyle, bir yönetmelik düzenlemesiyle dün korunan alan dediğiniz orman bugün nitelikli kullanım alanı oluyor." ifadesini kullanan Torun, Türkiye'nin dört bir yanında aynı tablonun olduğunu ileri sürdü.

        Torun, "Karadeniz'de dereler HES'lerle kurutuldu, Ege'de kıyılar 'turizm' adı altında betonla dolduruldu, zeytin ağaçları söküldü, atıldı. Marmara'da ormanlar sanayi ve konut baskısıyla nefessiz bırakıldı. İstanbul'da ise şehir artık büyümüyor, boğuluyor." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Beykoz'da 1 milyon metrekarelik bir ormanlık alanı imara açtığını iddia eden Torun, "Önce statüsünü değiştirdiler, sonra yapılaşmaya açtılar, ne için?" ifadesini kullandı.

        Torun, ormanları betona çeviren anlayışa karşı olduklarını söyleyerek, buna son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

