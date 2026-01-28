Chris Brown, Londra'da hakim karşısına çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, Londra'daki bir gece kulübünde bir müzik yapımcısına yönelik gerçekleştiği iddia edilen şişeli saldırı davası kapsamında, duruşma öncesi yapılan ön inceleme için mahkemeye çıktı.

36 yaşındaki Chris Brown, Londra Southwark Crown Court'ta Yargıç Tony Baumgartner'ın karşısına çıktı. Brown, duruşmada yalnızca kimlik bilgilerini doğrulamak için konuştu. Duruşma sonrası mahkeme binasından ayrılan şarkıcı, kendisini bekleyen hayranlarına imza verdi.

REKLAM

Chris Brown, savcılığın 'nedensiz bir saldırı' olarak tanımladığı olayla ilgili olarak, Şubat 2023'te Mayfair'deki özel bir kulüpte eski arkadaşı Abraham Diaw'a saldırdığı iddiasıyla yöneltilen 'bedensel zarar verme' suçlamasını daha önce reddetmişti.

Brown ayrıca, olay gecesi kamuya açık alanda şişe bulundurmak ve kulübün etkinliğinde ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs suçlamalarını da kabul etmedi. Şarkıcı duruşmaya, güvenlik görevlileri eşliğinde giriş yaptı. Sekiz dakika süren duruşmada avukatlar, dava hazırlıklarıyla ilgili hakime bilgi verdi. Ardından kefalet şartları yeniden onaylandı.