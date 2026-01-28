Habertürk
        Haberler Magazin Chris Brown, Londra'da hakim karşısına çıktı - Magazin haberleri

        Chris Brown, Londra'da hakim karşısına çıktı

        ABD'li şarkıcı Chris Brown, Londra'daki bir gece kulübünde yaşandığı öne sürülen şişeli saldırı davası kapsamında ön inceleme duruşması için mahkemeye çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden şarkıcının davası ekim ayında görülecek

        Giriş: 28.01.2026 - 20:19 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:19
        Hakim karşısına çıktı
        Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, Londra'daki bir gece kulübünde bir müzik yapımcısına yönelik gerçekleştiği iddia edilen şişeli saldırı davası kapsamında, duruşma öncesi yapılan ön inceleme için mahkemeye çıktı.

        36 yaşındaki Chris Brown, Londra Southwark Crown Court'ta Yargıç Tony Baumgartner'ın karşısına çıktı. Brown, duruşmada yalnızca kimlik bilgilerini doğrulamak için konuştu. Duruşma sonrası mahkeme binasından ayrılan şarkıcı, kendisini bekleyen hayranlarına imza verdi.

        Chris Brown, savcılığın 'nedensiz bir saldırı' olarak tanımladığı olayla ilgili olarak, Şubat 2023'te Mayfair'deki özel bir kulüpte eski arkadaşı Abraham Diaw'a saldırdığı iddiasıyla yöneltilen 'bedensel zarar verme' suçlamasını daha önce reddetmişti.

        Brown ayrıca, olay gecesi kamuya açık alanda şişe bulundurmak ve kulübün etkinliğinde ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs suçlamalarını da kabul etmedi. Şarkıcı duruşmaya, güvenlik görevlileri eşliğinde giriş yaptı. Sekiz dakika süren duruşmada avukatlar, dava hazırlıklarıyla ilgili hakime bilgi verdi. Ardından kefalet şartları yeniden onaylandı.

        Ünlü şarkıcı, geçen yıl 5 milyon sterlin teminat ödeyerek kefaletle serbest bırakılmıştı. Bu kapsamda turnesine devam etmesine izin verilmiş, ancak her ülkeye girişte pasaportunu teslim etme şartı getirilmişti. Duruşmayı izleyen yaklaşık bir düzine destekçisi, mahkeme salonunda hazır bulundu. Brown, çıkışta destekçilerine el salladı.

        Chris Brown, 15 Mayıs'ta Manchester'da tarafından gözaltına alınmıştı. Şarkıcı nisan ayında yeniden ön duruşma için mahkemeye çıkacak. Asıl dava ise ekim ayında görülecek.

        Fotoğraflar: Avalon

        #Chris Brown
