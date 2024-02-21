Chris Martin ile Dakota Johnson'ın moral tatili
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan müzisyen Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson, Meksika'da görüntülendi. Son filmi 'Madame Web'in gişede bekleneni verememesinin ardından Johnson, sevgilisiyle moral tatiline çıktı
2016'da Gwyneth Paltrow'dan boşanan Coldplay grubunun solisti Chris Martin, yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Dakota Johnson ile Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da görüntülendi.
'Grinin Elli Tonu' serisiyle adını duyuran Dakota Johnson, son olarak rol aldığı 'Madame Web' filminin gişe felaketine uğramasının ardından sevgilisiyle moral tatiline çıktı.
Rol aldığı filmin, eleştirmenler tarafından son zamanların 'en kötü süper kahraman filmlerinden biri' olarak nitelendirilmesinin ardından oyuncu, teselliyi sevgilisiyle tatilde aradı.
Deniz ve güneşin tadını çıkaran ikiliden Chris Martin, denizden çıktıktan sonra kumların üzerinde dua ederken görüldü. Çift, sonrasında şezlonglarında güneşlenerek günü bitirdi.
Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts ve Adam Scott'ın başrollerinde yer aldığı 'Mademe Web' 14 Şubat sevgililer Günü'nde gösterime girdi.
Film, ABD'de altı günlük tatil döneminde vizyona girmiş olmasına rağmen bu sürede sadece 26.055.875 dolar hasılat yapabildi. Bu rakam, Marvel Comics karakterlerine dayanan filmler arasındaki en düşük açılışlardan biri oldu. Filmin küresel hasılatı ise 51.849.244 dolara ulaştı.
Aldığı puanlarla tarihin en kötü çizgi roman uyarlamları arasında giren film, eleştirmenlerden ve izleyicilerden olumsuz yorumlar aldı. Film, Örümcek temalı süper kahramanların geleceğini tahmin etmede uzmanlaşmış bir durugörü mutantı olan çizgi roman karakterine dayanıyor.