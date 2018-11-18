Ülseratif kolit hastası Chris Wenzel öleceğini biliyordu ve ölümünden sonra gerçekleştirmesi için karısına ilginç bir vasiyette bulundu.

Huffington Post'ta yer alan habere göre; 41 yaşındaki Kanadalı dövme sanatçısı Chris Wenzel'in bu vasiyeti duyanları ise şaşkına çevirdi. Wenzel'in isteği; dövmelerle kaplı olan derisinin saklanmasıydı... Wenzel, mürekkeple süslenmiş cildinin, gömülmeden önce çıkarılmasını ve korunmasını istedi.

Ölmeden önce konuyla ilgili araştırmalarda bulunan Wenzel, isteğini yerine getirebilecek bir şirket buldu. Wenzel'in eşi Cheryl, eşinin ölümünün ardından şirketle görüştü ve kocasının derisi çıkarttırmak istediğini söyledi.

Böylece Chris Wenzel hayatını kaybettikten sonra saklanması için derisi yüzüldü. Dövme tutkunu olan Wenzel çocuklarının ve torunlarının, kendisi gitmiş olduktan çok sonra bile dövmelerini bu şekilde görebileceğini söyledi.

Cheryl, kocasının çıkarılan derisinin sahip oldukları dövme stüdyosunun duvarına asılacağını söyledi.

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