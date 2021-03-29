"BİR DAHA HAMİLE KALAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Öte yandan Teigen, yaşadığı zor günlerin ardından Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı.

Ünlü model, aynada önünde çekildiği karesine şu notu düşmüştü:

Artık hamile olmamama rağmen aynadaki bu halim bana o günleri hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse neden karnım şiş hiçbir fikrim yok. Sadece moral bozucu... Hamile olmayı çok ama çok seviyorum. Maalesef bir daha hamile kalamayacağım. İki çocuğum olduğu için şanslıyım.