Christ Inao Oulai: İyi reaksiyon gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Christ Inao Oulai, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İYİ REAKSİYON GÖSTERDİK"

Maçı değerlendiren orta saha oyuncusu, "İyi reaksiyon gösterdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra goller bulduk. Bana soracak olursanız daha iyisini yapabilirdik. Kaliteli oyuncularımız var, üst düzey performans gösteriyoruz ama 1 puan aldık. Henüz maalesef hocamızla konuşamadık. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Trabzonspor'a teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım. Hocamız bizi destekledi, takım arkadaşlarımın desteğiyle bu seviyedeyim." ifadelerini kullandı.